فض فرح شعبي بالنصب التذكاري لشهداء معركة البرلس بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

فض مجلس مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، الجمعة، فرح شعبي أقيم بالنصب التذكاري لشهداء معركة البرلس التاريخية، بمدينة برج البرلس.

وكان مسئولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة برج البرلس، رصدوا إقامة الفرح استعان فيه أصحابه بالدي جي، ومكبرات الصوت، وأنوار الزينة، فيما سيطرت حالة من الغضب على الأهالي المدعوين ضد أحد مسئولي الوحدة المحلية بسبب صدور معاملة غير لائقة منه خلال تحدثه مع الأهالي.

وكشف أهالي عن رفضهم للطريقة التي تعامل معهم مسئول الوحدة المحلية، بينما أوضحوا إقامة أفراح باستمرار في نفس المكان، وكذا إقبال عرسان على التصوير فيه.