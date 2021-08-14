شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجدد استعدادها لتقديم كافة الدعم لتونس إثر الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الجابر الصباح، فيما أعرب الوزير الكويتي خلال الاتصال الهاتفي عن تضامن بلاده مع تونس، على إثر موجة الحرائق، مجددا استعداد بلاده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لتونس.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي استعراض التطورات الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي كما تم التباحث بخصوص القضايا بالمنطقة العربية في أفق انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في بداية شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة برئاسة دولة الكويت، بالإضافة الى استعراض المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر القادم.