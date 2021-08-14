شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يحذر من أن تصبح أفغانستان أرضاً خصبة للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اجتماعًا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان، فيما قال جونسون في تصريحٍ له: إنه يجب أن نكون واقعيين بشأن قدرات المملكة المتحدة، أو أي قوة أخرى، لفرض حلّ عسكري في أفغانستان، مضيفًا أن "هناك مصلحة دائمة في منع أفغانستان من أن تصبح أرضاً خصبة للإرهاب".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن "الغالبية العظمى" من موظفي السفارة البريطانية سيعودون من كابول خلال الأيام المقبلة، وإن المملكة المتحدة "ستكثف جهودها لإعادة الأفغان الذين ساعدوا القوات الدولية طوال العشرين سنة الماضية"، مبينا أنه "بفضل جهود القوات المسلحة، لم نشهد أي هجمات للقاعدة ضد الغرب لفترة طويلة".