شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 27 عنصرًا من «بوكو حرام» في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، برنارد أونيوكو، عن القضاء على 27 عنصرًا من جماعة بوكو حرام في عمليات عسكرية شنها الجيش شمال شرقي البلاد.

وأوضح المسؤول العسكري أن الجيش شن عمليات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية بمحافظة بورنو شمال شرق البلاد، أسفرت عن القضاء على 27 من عناصرها، وإصابة 51 آخرين، والقبض على 29، إلى جانب فرار عدد كبير وهم مصابون.

وأشار إلى أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن تدمير عدد من ملاجئ الجماعة الإرهابية، ومصادرة مركبتين مسلحتين، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.