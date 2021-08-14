شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يتعهد بقطع يد «مخربي أبراج الكهرباء» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أمس الجمعة، أن القوات الأمنية ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة له: إن «يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة؛ وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا».

وأضاف أن «العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فورا، وقواتنا البطلة ستقطع يد مَن يستهدف مقدرات الشعب».

وكان خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى الواقعة شمال العراق قد توقف عن العمل، الأحد الماضي، بعد استهدافه بعبوة ناسفة. ومؤخرا، تعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية إلى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة.

وأعلنت وزارة الكهرباء قبل أسبوع، عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين بعد تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للاستهداف بعبوات ناسفة.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في ناحية أمرلي ضمن قضاء «طوزخورماتو» في محافظة صلاح الدين شمال البلاد. بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).