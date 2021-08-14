شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتكبد خسائر واسعة في مأرب والجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة مصرعهم، ليل الخميس، في جبهة الخنجر الإستراتيجية شمالي محافظة الجوف، إثر استهدافهم من قبل الجيش الوطني اليمني.

ونقلت «سبتمبر نت» عن القائد الميداني في الجيش الوطني العميد هادي شلفط قوله في تصريح «إن المجموعة الحوثية التي كانت تحاول التسلل، وجدت نفسها في كمين محكم، نصبه لها أبطال الجيش، مطبقين عليها الحصار من كل الاتجاهات».

وأضاف العميد شلفط «إن الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسللة، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها وعتادها».