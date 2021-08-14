شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى أوروبا بنسبة 59 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»: إن عدد عمليات العبور غير القانوني للاجئين عبر الحدود الأوروبية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 بلغت أكثر من 82000، بزيادة 59 % عن الإجمالي المسجل قبل عام.

وفي يوليو الماضي سجلت فرونتكس 17300 عملية عبور غير قانونية، بزيادة 33 % عن نفس الشهر من العام الماضي وأكثر بقليل من شهر يونيو.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع أعداد المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع تسجيل أكثر من 3000 حالة دخول غير قانونية من بيلاروسيا إلى ليتوانيا في يوليو الماضي، إضافة إلى 180 حالة في بولندا و200 في لاتفيا.

وسجلت أكثر حالات العبور من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في يوليو، وفي المرتبة الثانية من غرب البلقان.

وفي يوليو تم تسجيل 7600 حالة من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا، وبذلك يرتفع الإجمالي لهذا العام إلى 30800 مهاجر، بزيادة قدرها 96 % مقارنة بالعام الماضي. وجاء معظم المهاجرين من تونس وبنجلاديش ومصر.

وفي غرب البحر الأبيض المتوسط سجلت فرونتكس 1380 حالة عبور نحو إسبانيا، بانخفاض قدره 32 % مقارنة بشهر يوليو 2020. وحتى الآن هذا العام، تم تسجيل 7040 حالة عبور من هذه المنطقة، مقارنة بـ 6500 حالة العام الماضي. ويمثل الجزائريون 67 % من إجمالي الوافدين من هذه المنطقة، يليهم المغاربة.

وتم تسجيل 400 حالة من غرب أفريقيا في يوليو، وهو نفس العدد المسجل بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي المجموع سجلت الوكالة 7350 حالة هذا العام، بزيادة 130 % عن العام الماضي.

وفي غرب البلقان تم تسجيل 3600 حالة في يوليو، بزيادة 67 % عن العام الماضي. وارتفع إجمالي عدد الحالات في هذه المنطقة هذا العام بنسبة 90 % وبلغ 22600. وجاء غالبية المهاجرين من سوريا وأفغانستان.

ولاحظت فرونتكس انخفاضا بعدد الحالات المسجلة في اليونان بشهر يوليو مع تسجيل 1065 حالة عبور غير قانوني. وانخفض المجموع للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33 % ووصل إلى 9000 حالة مقارنة بـ 13370 في العام السابق. وغالبية المهاجرين كانوا من سوريا وتركيا.