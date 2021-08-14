شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تلتقي بوتين الجمعة في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الجمعة، في برلين أن المستشارة أنجيلا ميركل ستتوجه إلى موسكو يوم الجمعة المقبل.

وأكد الكرملين في موسكو عزم المستشارة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جانبه، قال زايبرت: إنه سيُجرى الإعلان عن تفاصيل برنامج الزيارة مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب الكرملين، فإن الزيارة تدور حول العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى قضايا دولية راهنة، ولم يذكر الكرملين المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين برلين وموسكو متوترة للغاية بسبب نزاعات مختلفة، من بينها سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني. كما ترفض موسكو تحميل برلين لها المسؤولية عن مقتل مواطن جورجي في برلين وعن هجوم القرصنة على البرلمان الألماني «بوندستاج» في عام 2015، وكانت آخر زيارة لميركل في موسكو في منتصف يناير 2020.

وعقب زيارة العاصمة الروسية، تخطط ميركل أيضا لزيارة أوكرانيا يوم الأحد بعد المقبل، وبحسب بيانات المتحدث، سيُجرى الإعلان عن تفاصيل برنامج الزيارة في الأسبوع المقبل أيضا.