فنزويلا.. الحكومة والمعارضة تتفقان على بدء الحوار بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الحكومة والمعارضة في فنزويلا مفاوضات الجمعة في المكسيك، في أحدث محاولة لإنهاء أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعانيها البلاد.

ووقع ممثلون عن الجانبين اتفاقية في مكسيكو تدشن رسميا بدء الحوار بوساطة النرويج.



والشهر الماضي، أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده للذهاب إلى المكسيك لإجراء مفاوضات مع المعارضة التي يتزعمها خوان جوايدو.

وقال مادورو، الذي يرغب في رفع العقوبات عن بلاده في تصريح على التلفزيون الوطني: "نحن مستعدّون للذهاب إلى المكسيك. مستعدّون للجلوس مع جدول أعمال واقعي وهادف".

وسبق أن أبدى الرئيس الفنزويلي في مناسبات أخرى استعداده للتحاور مع المعارضة التي لا تعترف بمادورو رئيساً، معتبرةً أن إعادة انتخابه عام 2018 اتّسمت بعمليات تزوير.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على كاراكاس لمحاولة طرد مادورو من السلطة، فيما يتّهم الأخير الولايات المتحدة بشكل منتظم بمحاولة زعزعة استقرار بلده.



وتعتبر واشنطن وحوالي 50 دولة أخرى جوايدو رئيساً موقتاً إلا أنه لا يملك أي صلاحية.

لم يتمّ تحديد موعد بعد لهذه المفاوضات التي سيكون أحد مواضيعها الرئيسية مشاركة المعارضة أم عدمها في الانتخابات المحلية والإقليمية المقررة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، والتي قد تكون فرصة لبدء الخروج من الأزمة، بحسب عدد من المراقبين.