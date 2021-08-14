شكرا لقرائتكم خبر عن لـ"الأوقاف" الحق فى حصر وتقييم أموال الهيئة المختصة بإدارتها.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنة 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، علي حق الهيئة في حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بإدارتها واستثمارها، علي أن يتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال.

وتقضي المادة ( 5 ) من اللائحة بأنه للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى ، بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها .

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد . وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض . ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بمو بموجب أحكام قوانين أخرى .