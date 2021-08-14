"بعد خروج مواد بترولية".. محافظة بورسعيد: كسر بأحد مواسير الصرف بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:​

أصدرت محافظة بورسعيد، بيانًا، اليوم السبت، بشأن واقعة خروج مادة سوداء اللون تشبه المواد البترولية (الزيت الأسود والجاز) من بالوعات الصرف ومن هبوط أرضي بجوار المنطقة الحرة للاستثمار في نطاق حي الشرق.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تابع أعمال إصلاح كسر بأحدى مواسير الصرف الصحي بمحيط منطقة الاستثمار، مؤكدة على أنه جرى الانتهاء من أعمال الإصلاح بواسطة فرق فنية متخصصة.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية في التعامل مع الواقعة فور تلقي البلاغ وإصلاحه في وقت وجيز.

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تكثف من جهودها لمعرفة أسباب خروج مادة سوداء اللون تشبه المواد البترولية من بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بشارع محمد علي في نطاق حي الشرق، لافتا أنه تلقت غرفة الأزمات والكوارث بلاغاً يفيد بوجود هبوط أرضي وانتشار كميات كبيرة من مادة بترولية سوداء اللون تشبه الزيت والجاز، وعلي الفور جرى فرض كردون أمني بالمنطقة ومنع السيارات والمواطنين من المرور.

وأكد على أنه تحركت كافة الأجهزة التنفيذية إلي مكان الحادث، وتواجد كل من: الإسعاف، والحماية المدنية، طوارئ الغاز والبترول، والنجدة، وجرى وضع طبقة من الرمال علي المادة، وفتح البالوعات والتعامل مع الموقف، في الوقت الذي تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز، مدير الأمن، مكان الواقعة، ويجري البحث عن أسباب ومصدر المادة التي خرجت من بالوعات الصرف ومن الهبوط الأرضي.