"وقعت ميتة".. أب يقتل ابنته بسبب درس خصوصي في الشرقية- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

في مشهد أذهل الجميع بقرية كفر حسن أبو ندى بمحافظة الشرقية، سقطت الطفلة "شروق" على الأرض وقد فارقت الحياة، إثر اعتداء والدها عليها بالضرب، بسبب تقاعسها عن الذهاب إلى درس خصوصي.

وأكد السيد عبدالحميد، من أهالي القرية أن شروق كانت من المتفوقين في الدراسة، وحصلت على الجائزة الأولى في المدرسة وحفظ القرآن، وأن والدها لم يقصد قتلها، بل كان يحاول تقويمها.

وأضاف عبدالحميد، حين سقطت على الأرض أسرع بها الأب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها إلا أنها ماتت قبل وصولها المستشفى.