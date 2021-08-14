بالصور..خروج مواد بترولية من بالوعات الصرف بشارع محمد علي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، من جهودها، اليوم السبت، للوصول إلى السبب وراء خروج مواد بترولية من بالوعات الصرف بجوار المنطقة الحرة للاستثمار في نطاق حي الشرق.

وفوجئ مواطنون بخروج مواد بترولية من بالوعات صرف بجوار المنطقة الحرة للاستثمار، في مدخل محافظة بورسعيد، المطل على أحد أكبر شوارعها وهو شارع محمد علي.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، كردون أمني بمحيط المنطقة التي ظهرت فيها المواد البترولية، وانتقلت كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية من: إسعاف، وحماية مدنية، الغاز الطبيعي، النجدة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على سبب وجود هذه المواد البترولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.