21 قتيلاً بفيضانات في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

أودت الفيضانات في إقليم هوبي بوسط الصين، وعاصمته مدينة ووهان، بحياة 21 شخصاً، على الأقل، كما أجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني المملوك للدولة، أن الأجزاء الشمالية والشرقية من الإقليم تعرضت لأمطار غزيرة، ووصل مستواها إلى أكثر من 500 ملليمتر في بلدة ليولين بعد سقوطها على مدار 12 ساعة أمس الأول، وفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء.وجاءت جميع الوفيات التي جرى الإبلاغ عنها حتى الآن من ليولين، ولا يزال هناك 4 آخرون في عداد المفقودين.

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ في وقت متأخر أمس الأول، بأن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع فيما تحاول السلطات الوصول إلى المحاصرين بسبب الفيضانات وإعادة خطوط الكهرباء والاتصالات التي تضررت جراء العواصف.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار على الإقليم، لتشهد بعض المناطق أمطاراً غزيرة.