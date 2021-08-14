الرئيس التونسي: نواصل المعركة ونصنع تاريخاً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إن بلاده ستواصل المعركة، وستصنع ما وصفه بـ«التاريخ الناصع الجديد». وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية خلال إشرافه على مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإرسال أول تونسية إلى محطة الفضاء الدولية: «سنواصل المعركة وسنصنع تاريخاً ناصعاً جديداً يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون».

وتابع الرئيس التونسي أن القانون لن يغيب في تونس، مؤكداً «سنعمل ثابتين على تحقيق أماني الشعب التونسي في كل المجالات»، كما أكد أهمية العمل على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي التوقيع على المذكرة بالتزامن مع تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية في تونس، وهو تاريخ وضع نص قانوني ينظم الأحوال الشخصية في البلاد، والذي يعد عيداً وطنياً تونسياً.

إلى ذلك، تجول الرئيس التونسي أمس، في منطقة «حي هلال» بتونس العاصمة، حيث زار مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين، واطلع على الظروف المهنية الصعبة لهن.

وأكد سعيد، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، مواصلة تحمل الأمانة والمسؤولية والوقوف إلى جانبهن والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.