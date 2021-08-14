ليبيا: «قبيلة المقارحة» تطالب بالإفراج عن عبدالله السنوسي

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طالب متظاهرون في مدينة سبها، جنوب ليبيا، النائب العام والمجلس الرئاسي بضرورة إطلاق سراح رئيس الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي بسبب تدهور حالته الصحية، محذرين من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد المشاركون في التظاهرة في بيان أن «مطالبهم سلمية»، معربين عن ثقتهم في القضاء الليبي وعدالته، وداعين الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها وتجنب حدوث أي تصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأمهل أهالي وأعيان قبيلة المقارحة حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي 72 ساعة لإطلاق سراح عبد الله السنوسي من معتقلات معيتيقة التي تسيطر عليها «ميليشيا الردع» وإلا فإنهم سيوقفون ضخ مياه النهر الصناعي وإغلاق الحقول النفطية. في سياق آخر، تمكن اللواء 444 قتال في المنطقة الغربية في ليبيا من إلقاء القبض على المتهم في قضية مقتل 16 مهاجراً مصرياً التي نفذها عام 2016 في مدينة «بني وليد» الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.