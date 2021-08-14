الرئيس التونسي يستقبل وفداً أميركياً

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قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد استقبل، الجمعة، وفداً رسمياً أميركياً برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.

وأضافت الرئاسة، على صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن الرئيس سعيد قال أثناء الاجتماع إن "التدابير الاستثنائية، التي تم اتخاذها، تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة".

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس التونسي "حذّر من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبيّنا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب ما جاء على الحساب، إلى أنه "تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين".

من جانبه، أشار جوناثان فاينر، رئيس الوفد الأميركي إلى أن "الرئيس الأميركي يتابع تطور الأوضاع في تونس. وأوضح أن الإدارة الأميركية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، لا سيّما منها الاقتصادية والصحية.