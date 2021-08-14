الأمين العام للأمم المتحدة يوجه نداء عاجلا إلى طالبان

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، نداء عاجلا إلى حركة طالبان التي تحقق مكاسب ميدانية وتقترب من العاصمة الأفغانية.

ودعا جوتيريش، الحركة إلى وقف هجومها في أفغانستان فورا، محذرا من أن "الوضع في أفغانستان يخرج عن السيطرة".

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية للصحفيين "رسالة المجتمع الدولي لأولئك المنخرطين في الحرب يجب أن تكون واضحة: الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر. هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية طويلة أو لعزلة أفغانستان بشكل كامل".

وسيطرت الحركة على عواصم العديد من الولايات وباتت تسيطر على أجزاء واسعة من أفغانستان. ولم يعد يفصلها على العاصمة كابل سوى 50 كلم.