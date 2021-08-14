هذه الدولة تقر إلزامية التطعيم ضد كورونا لموظفي الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسعى دول العالم بوسائل مختلفة إلى حمل الجمهور على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، أن على جميع الموظفين الفدراليين أن يتلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 في وقت تشهد فيه البلاد موجة رابعة من فيروس كورونا بسبب المتحورة "دلتا" سريعة الانتقال.

وقال وزير الشؤون الحكومية دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحفي "نفرض التلقيح في الوظيفة العامة الفدرالية".

وسيتم تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يفضل أن يطبق "سريعاً" وفي موعد أقصاه أكتوبر بالنسبة إلى قطاع النقل.

وتعمل أوتاوا أيضاً مع الشركات العامة مثل "بريد كندا" لتطبيق هذا التدبير.

وذكر لوبلان أن الحكومة الكندية هي "أكبر صاحب عمل في البلاد"، إذ تشمل الوظيفة العامة الفدرالية نحو 300 ألف موظف، بحسب أرقام رسمية.

وأضاف الوزير "تهدف كل هذه الجهود إلى مساعدة كندا على بلوغ المناعة التي نحتاج إليها لمعاودة فتح اقتصادنا وإبقائه مفتوحاً ولحماية آلاف الأفراد".

وحتى الجمعة، تلقى 71 في المئة من الكنديين جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد فيما ناهزت نسبة الملقحين بالكامل 62 في المئة.

ولم يحدد الوزير ماهية العقوبات التي قد يتعرض لها الموظفون الذين سيرفضون تلقي اللقاح، مؤكدا أنه يتوقع التزامهم جميعاً بهذا التدبير.

أما غير القادرين على تلقي اللقاح لدواع طبية، فسيتم النظر في حالة كل منهم على حدة.

يأتي إعلان هذا الأمر قبل أقل من شهر من إعادة فتح الحدود الكندية أمام الوافدين الأجانب الملقحين في السابع من سبتمبر المقبل، أي بعد عام ونصف العام من إغلاقها بسبب الوباء.

كانت ولاية نيويورك أعلنت أخيراً التطعيم الإلزامي لموظفيها.