بالأرقام.. الجرعة المعززة من كورونا تزيد أرباح شركات اللقاحات لمستويات قياسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مع اتجاه العديد من الدول إلى إعطاء الجرعة المعززة من لقاحات كورونا لمواطنيها، فمن المتوقع أن يعود ذلك بأرباح قياسية على شركات Pfizer وBioNTech وModerna، حسبما نقل موقع “فوربس”

ورجح محللون ومستثمرون في مجال الرعاية الصحية، أن يستمر سوق اللقاحات المضادة للإنفلونزا بتحصيل مبيعات سنوية تناهز 6 مليارات دولار لسنوات قادمة.

كما أشارت الشركات المنتجة للقاحات على مدار عدة أشهر ماضية، إلى أن الأشخاص الملقحين بالكامل سيحتاجون إلى “جرعة إضافية” لتعزيز جهازهم المناعي مع مرور الوقت.

صانعو اللقاحات أكدوا إن الأدلة على تضاؤل ​​مستويات الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم بعد ستة أشهر، بالإضافة إلى معدل متزايد من إصابات الملقحين بالكامل في البلدان التي أصابها متغير دلتا، تدعم الحاجة إلى جرعات معززة.

دفعت هذه التطورات قائمة متزايدة من الحكومات، بما في ذلك تشيلي وألمانيا وإسرائيل، لتقديم جرعات معززة للمواطنين الأكبر سنًا أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار.

كما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في وقت متأخر من ليلة الخميس، بجرعة معززة من اللقاحات من شركتي فايزر و موديرنا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وتظهر البيانات، أنّ تعاقدات شركات Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech، وModerna، فاقت مجتمعة 60 مليار دولار حتى الآن، لجرعات ستسلمها على مدار عامي 2021 و2022 فقط، وتشمل الاتفاقيات توريد الجرعة الأولى والثانية من اللقاحات. ويضاف إلى ذلك مليارات الدولارات التي ستحققها هذه الشركات من الطلب على جرعات معززة محتملة للدول الغنية.

وتوقع المحللون تحقيق شركتا فايزر وبيونتك إيرادات تزيد عن 6.6 مليار دولار، بينما ستحقق شركة Moderna إيرادات بنحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2023. ويعتقد المحللون أن السوق السنوي سيستقر في النهاية عند نحو 5 مليارات دولار أو أكثر، مع تنافس شركات أدوية إضافية على تلك المبيعات.

وتبلغ تكلفة لقاحات الإنفلونزا حوالي 18 دولارًا إلى 25 دولارًا للجرعة، وفقًا لبيانات الحكومة الأميركية، وقد أبقت المنافسة زيادات الأسعار تحت السيطرة، مع قيام المنتجين برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 4% و5% في عام 2021.