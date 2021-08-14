الرئيس التونسي يلتقي وفداً أميركياً.. “لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 11:52 مساءً

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة وفدا رسميا أميركيا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن”.

وأعلنت الرئاسة التونسية، بإن الرئيس سعيد أكد خلال الاجتماع إن “التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة”.

مؤكداً على تونس ستبقى متمسكة بشراكاتها الاستراتيجية مع أصدقائها التاريخيين.

وفيما يخص الإجراءات الأخيرة، أشار سعيد إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية في تونس.

من جهته أكد الوفد الأميركي للرئيس التونسي بأن واشنطن تدعم المسار الديمقراطي في تونس وتتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها

كما أكد الوفد على أن الولايات المتحدة متمسكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس، وتعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس

مضيفاً بأن الرئيس بايدن يتابع تطور الأوضاع في تونس ويقدر العلاقات الثنائية.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.