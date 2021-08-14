محمد الفلاح - لبنان.. محتجون يحاولون اقتحام منزل حاكم المصرف المركزي

السبت 14 أغسطس 2021

قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، إن محتجين يحاولون اقتحام منزل حاكم مصرف لبنان لرفضه التراجع عن رفع الدعم.



وأضافت، أن المحتجين أمام منزل رياض سلامة يحاولون دخول المنزل عبر البوابة الحديدية، وهم يهتفون "رياض سلامة حرامي".

وأدى التدافع في محيط منزل رياض سلامة إلى إصابة أحد المحتجين بجروح في رأسه، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.

وتجمع الحرس القديم في التيار الوطني الحر بلبنان في محيط منزل حاكم مصرف لبنان، استكمالا للحراك احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية في محيط المكان.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو من محيط منزل رياض سلامة، حيث يتجمع الغاضبون من قرار رفع الدعم.

واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد قراره ليلا رفع الدعم عن المحروقات.

واليوم، شهدت الأزمة السياسية في البلاد تطورات جديدة، عندما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء المستقيل منذ نحو عام، للانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس الحكومة، إلا أن حسان دياب رئيس مجلس الوزراء رفض هذه الدعوة.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي اللبناني عدم قدرته على دعم أسعار الوقود مرة أخرى، ودخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.