قاعدة عسكرية في واشنطن تحذر: «إذا قابلت هذا الشخص.. أركض أو اختبئ»

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تقرير يفيد برصد شخص داخل قاعدة عسكرية في واشنطن مسلح داخلها، وهو ما استدعى إطلاق تحذيرات، تم إغلاق القاعدة العسكرية.

ونشرت قاعدة " أناكوستيا - بلوينغ" المشتركة منشورا على صفحتها بموقع فيسبوك يوم الجمعة يفيد بإغلاق القاعدة.

وأفاد التنويه بأن الشخص تم رصده في الجانب الجنوبي من القاعدة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وجاء في المنشور "إذا واجهت هذا الشخص ولديك طريق آمن، اركض، إذا لم يكن لديك طريق آمن للركض، اختبئ، أغلق بابك جيدا، وأطفئ الأنوار وجرس هاتفك النقال، والتزم الصمت، وإذا كنت مختبئا، فاستعد للقتال"

وأفاد الإشعار على فيسبوك في "توصيف الشخص" المطلوب بأنه " رجل أسود متوسط البنية ويحمل حقيبة ماركة غوتشي".

وقالت القاعدة إن المسؤولين لديهم معلومات تفيد بأن "الشخص يعتقد أنه مسلح".

وتضم القاعدة التي تبلغ مساحتها 905 افدنة في جنوب شرق واشنطن وحدات من القوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل، بالإضافة إلى مكتب واشنطن الميداني لخدمة التحقيقات الجنائية البحرية ومقر وكالة الاستخبارات الدفاعية