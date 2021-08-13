شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون»: قلقون من سيطرة طالبان على مناطق في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، عن قلق "البنتاغون" من سرعة تحرك طالبان وسيطرتها على مناطق في أفغانستان.

وكشف كيربي في مؤتمر صحفي أمس، عن وصول أوائل عناصر مشاة البحرية الأميركية إلى كابل، معرباً عن توقعاته بوصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا دعم بلاده الحكومة الأفغانية، مشيراً إلى أن لدى القوات الأفغانية، القدرة لصنع الفارق على الأرض.