شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3 وفيات جديدة وإصابة 417 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 405859.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات .2383

وأوضح البيان أن عدد الحالات في العناية المركزة 214 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأشار إلى تسجيل 602 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 395950 حالة.