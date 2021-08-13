شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تسمح للجامعات والكليات بإعادة فتح أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، أن بلاده ستسمح للجامعات والكليات بإعادة فتح أبوابها، لكن النوادي ستظل مغلقة في إطار حملة مكافحة فيروس كورونا.

وسيتمكن الطلاب من تلقى محتوى المناهج التعليمية من خلال الحضور الشخصى بعد عام ونصف العام من الدراسة عبر الإنترنت.

وأكد روته أن الحكومة لا نريد المخاطرة بموجة أخرى من الإصابات مثل تلك التي حدثت في أوائل يوليو. وقال: "علينا أن نظل حذرين".

وفي الأسابيع الأخيرة ، تحسن الوضع بشكل كبير ، لكن معدل الإصابة بكوفيد على مدار سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، لا يزال 105 إصابات.