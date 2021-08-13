البايرن ينجو من الخسارة في افتاح 'البوندسليغا'

وافتتح مونشغلادباخ باب التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عن طريق نجمه الفرنسي الحسن بليا، وأدرك بايرن ميونخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني كان أصحاب الأرض الأقرب إلى هز شباك الفريق البافاري ولكن شباك مانويل نوير بقيت صامدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في بداية الموسم.

