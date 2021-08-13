انت الان تتابع خبر البايرن ينجو من الخسارة في افتاح 'البوندسليغا' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-13 | 23:09
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نجا نادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، من الخسارة أمام مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ بعد تعادلهما 1-1 بالمباراة التي جمعتهما بافتتاح "البوندسليغا".
وافتتح مونشغلادباخ باب التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عن طريق نجمه الفرنسي الحسن بليا، وأدرك بايرن ميونخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.
وفي الشوط الثاني كان أصحاب الأرض الأقرب إلى هز شباك الفريق البافاري ولكن شباك مانويل نوير بقيت صامدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في بداية الموسم.
وفي الشوط الثاني كان أصحاب الأرض الأقرب إلى هز شباك الفريق البافاري ولكن شباك مانويل نوير بقيت صامدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في بداية الموسم.
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