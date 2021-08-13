انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تحصي واجباتها في الكرخ خلال الـ 24ساعة الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن حصيلة لاهم عمليات اخماد الحرائق لمراكز بغداد / الكرخ خلال ٢٤ ساعه الماضيه.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "عمليات الاخماد كانت على النحو الاتي :-
١- مفرزة سبع البور تخمدحادث حريق داخل محلات عدد ٢ في منطقة سبع البور بسبب تماس كهربائي.
٣-مفرزة الطارميه تخمد حادثين الاول في دار سكن بسبب تماس كهربائي والثاني في معمل كارتون في منطقة المشاهده بسبب مصدر نار خارجي .
٤- مركز الاعلام يخمد حادث دار سكن من السندويج بنل في منطقة سويب بسبب تماس كهربائي.
٥- مركز الحريه يخمد حادث داخل غرفه ط ٢ في منطقة جكوك بسبب تماس كهربائي . ٧- مركز المحموديه يخمد حادث داخل بستان في ناحية اللطيفيه بسبب تماس كهربائي.
واشارت المديرية الى ان "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية" .
١- مفرزة سبع البور تخمدحادث حريق داخل محلات عدد ٢ في منطقة سبع البور بسبب تماس كهربائي.
٢- مفرزة التاجي تخمد حادث حريق ٢٠دونم قرب الفوج الخامس الاسباب سقوط الاسلاك الوطنيه.
٣-مفرزة الطارميه تخمد حادثين الاول في دار سكن بسبب تماس كهربائي والثاني في معمل كارتون في منطقة المشاهده بسبب مصدر نار خارجي .
٤- مركز الاعلام يخمد حادث دار سكن من السندويج بنل في منطقة سويب بسبب تماس كهربائي.
٥- مركز الحريه يخمد حادث داخل غرفه ط ٢ في منطقة جكوك بسبب تماس كهربائي .
٦-مركز البياع يخمد حادث حريق داخل مولده في منطقة الرساله الثانيه وانقاذ مولده عدد٢ مع ٣٠٠٠ لتر من خزين الكاز بسبب تماس كهربائي.
واشارت المديرية الى ان "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية" .