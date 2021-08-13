الدفاع المدني تحصي واجباتها في الكرخ خلال الـ 24ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "عمليات الاخماد كانت على النحو الاتي :-

١- مفرزة سبع البور تخمدحادث حريق داخل محلات عدد ٢ في منطقة سبع البور بسبب تماس كهربائي.

٢- مفرزة التاجي تخمد حادث حريق ٢٠دونم قرب الفوج الخامس الاسباب سقوط الاسلاك الوطنيه.



٣-مفرزة الطارميه تخمد حادثين الاول في دار سكن بسبب تماس كهربائي والثاني في معمل كارتون في منطقة المشاهده بسبب مصدر نار خارجي .٤- مركز الاعلام يخمد حادث دار سكن من السندويج بنل في منطقة سويب بسبب تماس كهربائي.

٥- مركز الحريه يخمد حادث داخل غرفه ط ٢ في منطقة جكوك بسبب تماس كهربائي .

٦-مركز البياع يخمد حادث حريق داخل مولده في منطقة الرساله الثانيه وانقاذ مولده عدد٢ مع ٣٠٠٠ لتر من خزين الكاز بسبب تماس كهربائي.



٧- مركز المحموديه يخمد حادث داخل بستان في ناحية اللطيفيه بسبب تماس كهربائي.

واشارت المديرية الى ان "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية" .

