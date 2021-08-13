أموال ومزايا أخرى.. تعرف على راتب ميركل قبل وبعد التقاعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتقاعد المستشارة أنجيلا ميركل طوعا بعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، وتشكيل الحكومة، لكنها تتمتع بمزايا بعد التقاعد.

وطوال الـ16 عاما التي قضتها ميركل في السلطة، كانت تحصل على دخل شهري نظير عملها كمستشارة يبلغ 25000 يورو، ويتكون هذا المبلغ من الراتب الرسمي والمكافآت وبدل مصروفات الخدمة.

وبالإضافة إلى هذا الراتب الرسمي، تتلقى أنجيلا ميركل ما يقترب من 10 آلاف يورو شهريا، وهو البدل الذي تستحقه نظير عضويتها في البوندستاج "البرلمان".

في المجموع، تتلقى المستشارة حوالي 35000 يورو شهريا، ما يعني 420 ألف يورو سنويا.



وبعد تقاعدها المنتظر خلال أشهر قليلة، من المنتظر أن تحصل ميركل على مزايا تقاعد شهرية تبلغ حوالي 15 ألف يورو، وفقا لحساب اتحاد دافعي الضرائب الألماني.

وأعلن الاتحاد الجمعة أن مستحقات المعاش هذه ناتجة عن عضوية ميركل الطويلة الأمد في البرلمان الألماني "البوندستاج"، وفترة عملها كوزيرة ومستشارة اتحادية.



وقال الاتحاد إنه بالنسبة لعضوية ميركل في البرلمان الألماني فإنها تحصل على هذه الاستحقاقات وفقا لقانون مستحقات نواب البرلمان، ومستحقات أعضاء الحكومة الاتحادية وفق قانون الوزراء الاتحادي.



ووفقا للمادة 20 من قانون أعضاء البرلمان يحق لميركل على سبيل المثال الحصول على الحد الأقصى من بدلات الأعضاء لمدة 31 عاما تقريبا، ويصل هذا الحد الأقصى في حالتها إلى 65% من راتبها كعضو في البرلمان.

ومع ذلك يتم حساب استحقاقات التقاعد المختلفة مع بعضها بعضا.



وبالإضافة إلى الراتب، يحق لميركل الحصول على مكتب لمزاولة نشاطها بعد التقاعد كما هو الشأن مع جميع من تولوا منصب المستشار الألماني السابقين.



كما ستتمتع ميركل بخدمات مدير أو مديرة لمكتبها ومساعدين اثنين، وطاقم كتابة مراسلات وسائق، وجميعهم مدفوعو الأجر من جانب الدولة.

