"دعم البشير" في 2009.. سحب الثقة من وال سوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، سحب الثقة من والي القضارف السودانية سليمان محمد، على خلفية دعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك بعد ظهور مقطع فيديو في الأيام الماضية، يظهر فيه والي القضارف خلال فعالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ودعم ترشيح عمر البشير لانتخابات الرئاسة 2009.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بالقضارف حسن سعد في تصريحات لـ"الخليج 365، صدور قرار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بسحب الثقة من الوالي.

ومن المنتظر أن يصدر التجمع الاتحادي الذي يدعي الوالي الانتماء له، قرارا بفصل الأخير، فضلا عن إجراءات سياسية وتنظيمية حاسمة أخرى، في الساعات المقبلة، المصدر ذاته.

ولفت سعد إلى عدم توفر المعلومات التي تشير إلى انتماء سليمان للمؤتمر الوطني السابق، أثناء لحظة الترشيح في انتخابات ولاية القضارف أو الفرز، كما لم تصل عبر الطعون المقدمة من قبل المواطنين حيث أخفى الوالي حياته السياسية عن الجميع .



وأضاف أن "ولاية القضارف تقع في حصة التجمع الاتحادي، وكتب الوالي في سيرته أنه ينتمي للتجمع، لكنه ليس ضمن هياكل الحزب التنظيمية".



وأشار إلى أن التجمع الاتحادي هو الجسم الوحيد من بين مكونات قوى الحرية والتغيير بالولايات، الذي قام باختيار والٍ مدني عبر عملية شارك فيها جميع المواطنين بالولاية.

وقوى الحرية والتغيير هيَ اتحاد لمكوّنات سياسيّة سودانية هي: تجمّع المهنيين، والجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني وكذلك التجمع الاتحادي.