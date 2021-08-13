شكرا لقرائتكم خبر عن "المنفيون فى جزر الندم" رسائل توبة من إخوان أدركوا أكاذيب الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تحت عنوان "المنفيون فى جزر الندم" يكشف حسرة وندم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على مشاركتهم فى أحداث يناير 2011، طالبين السماح من الأجيال القادمة.

ويحمل الفيديو اعترافات تكشف ندم أعضاء الجماعة الإرهابية على ما لحق البلاد من ضرر عقب اندلاع تلك الأحداث، معترفين أن ما حدث لم يكن هو الخيار الصائب، وأن الثورة لم تكن فى وقتها.

وأكد أعضاء الجماعة أنه لو عاد الزمن مرة أخرى لن يشاركوا فيها، لافتين إلى أن المطالب كانت تتعلق بإنهاء حالة الطوارئ ووقف انتهاكات وزارة الداخلية وقتها، حتى تطورت إلى إسقاط النظام، مؤكدين أن يوم التنحى لم يكن متوقعا وبناءً عليه لم يكن يعلم أحد الخطوة التالية.