شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تميزت "حياة كريمة" عن غيرها لتصبح أفضل مبادرة تنموية بالوطن العربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، أمس الخميس، كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك بمشاركة شباب وشابات من 21 دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني.

ويعد هذا المشروع بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة"، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بها، فهو لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشمل كافة أرجاء مصر، كما أنه ليس عملا هندسيا واحدا، بل ينضوي تحت رايته آلاف المشروعات التي ستنفذ في وقت واحد في جميع القرى المصرية، وسيظل هذا هو المشروع الأعظم في تاريخ مصر.

وحسب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الأول لـ"حياة كريمة" فهو مبادرة تشهد تجميع جهود عمل كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و "تكافل وكرامة"، و"مصر بلا غارمات"، وغيرها، لتتجمع وتنفذ في وقت واحد في كل القرى المستهدفة، وسيتم تسريع وتيرة تنفيذها في جميع القرى، والهدف الرئيسي هو تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال هذه المبادرة العظيمة، لتطوير الريف المصري.

ونرصد أهداف المبادرة :

- "القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج "تكافل وكرامة".

- "القضاء التام على الجوع"بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية .

-الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف.

- بذل جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات.

-تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية .

-تحقيق "التعليم الجيد" بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة .

-"المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

-"المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

-"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية.

- "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات .

-"الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية.

-"الحد من أوجه عدم المساواة" بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

-"مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم.

-"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" بتنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.

-"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية المجتمعية .