تقارير: اندلاع حريق كبير وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت صحيفة "جيروزاليوم بوست" العبرية، أن حريقا "كبيرا" اندلع قرب مدينة كفار يونا في وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، إن أربعة فرق إطفاء تعمل في المنطقة، وإن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأضافت أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات.

وكانت الصحيفة قد أفادت أمس الخميس باندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

وتعاني العديد من دول البحر الأبيض المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر.

وأدى تفاقم الجفاف والحرارة - وكلاهما مرتبط بتغير المناخ - إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.

ويقول العلماء إن هناك القليل من الشك في أن تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي يؤدي إلى مزيد من الأحداث المفرطة.