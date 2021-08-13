تبون: اتصلنا بكل الدول الأوروبية الصديقة للحصول على طائرات لإخماد الحرائق لكن لم تستجب أي دولة لطلبنا

اسماعيل عبد الحي - كشف رئيس الجمهورية الجزائري ، عبد المجيد تبون، أن طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحرائق ستصلان غدا الجمعة إلى الجزائر.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون: “أسديت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى رئاسة الجمهورية للإتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة للحصول على طائرات إخماد الحرائق، لأن التضاريس في منطقة القبائل لا تسمح بإستعمال الوسائل التقليدية.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية: “للأسف ولا دولة استجابت لطلبنا، لأن الطائرات أنذاك كانت ممركزة في إخماد الحرائق في اليونان وتركيا .”

وتابع الرئيس: “اليوم وصلتنا طائرتي إطفاء فرنسيتين، وستصل غدا طائرتان إسبانيتان، على أن تصل بعد 3 أيام طائرة سويسرية للسيطرة على الحرائق، كما أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإخماد الحرائق وكل وسائله في الميدان.”

وواصل الرئيس تبون:”أسديت تعليمات للجيش الوطني الشعبي لإجراء الإتصالات اللازمة من أجل اقتناء طائرات لإطفاء الحرائق.”

واختتم رئيس الجمهورية قائلا:”عكس ما يروج من هنا وهناك الدولة سخرت كل امكاناتها البشرية والمادية، وولاية تيزي وزو لوحدها كان فيها حوالي 3000 عونا للحمالية المدنية بالإضافة إلى أعوان محافظة الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المتطوعين.”