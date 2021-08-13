بينهم أطفال.. فيديو مروع لقتلى وجرحى جراء حادث مروري في مصر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 56 دقيقة

قتل 3 أشخاص حتى الآن وأصيب أكثر من عشرة آخيرن نتيجة حادث مروري مروع في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

وذكر شهود عيان وناشطون على وسائل التواصل أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بحافلة ركاب، وأن بين الضحايا عدد من الأطفال وأن بعض الركاب إصابتهم خطيرة.

وأكد فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بتصريح لموقع “القاهرة 24” أن الطاقم الطبي يتعامل مع الحالات التي وصلت لمستشفى السادات المركزي، وسيحدد الأطباء ما إذا كانوا سيحتاجون إلى نقل لمستشفيات أخرى أم لا.