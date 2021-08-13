الجيش الروسي يتصدى لهجوم صاروخي “مفترض”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، عن تصدي قواته البحرية لهجوم صاروخي “مفترض” خلال تدريبات يجريها في البحر الأسود.

وأكد الجيش الروسي أن قواته تواصل التدريبات والمناورات في البحر الأسود، وذلك بعد مناورات قام بها حلف شمال الأطلسي الناتو في البحر الأسود اعتبرته روسيا استفزازاً.

من جانبه قال وزير الدفاع الصيني: القوات المسلحة الصينية والروسية تواصل المضي قدماً في مسائل التعاون والتنسيق.

وكان بدأ الجيشان الروسي والصيني، في 9 أغسطس/ آب، تدريبات عسكرية مشتركة في الصين، تحمل اسم “التفاعل 2021″، وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري، ويشارك فيها نحو 10 آلاف جندي من البلدين.

وتقام التدريبات في ساحة تشينغتونغشيا في الصين، بمنطقة نينغشيا، بمشاركة نحو 10 آلاف جندي من الجانبين، إضافة إلى المقاتلات والمدفعية والمدرعات.