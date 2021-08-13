تركيا.. مقتل 17 في سيول جارفة اجتاحت شمال تركيا

لقي 17 شخصا حتفهم في سيول مباغتة اجتاحت منطقة البحر الأسود بتركيا اليوم الخميس وأدت لانتشار الركام الذي جرفته المياه في الشوارع وألحقت أضرارا بالجسور وقطعت الطرق في ثاني كارثة طبيعية تضرب البلاد هذا الشهر.

وسبّبت مياه السيول فوضى في الأقاليم الشمالية بينما كانت السلطات تعلن السيطرة على بعض حرائق الغابات المستعرة في المناطق الساحلية الجنوبية منذ أسبوعين. وحدثت السيول والحرائق، التي أودت بحياة ثمانية أشخاص ودمرت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات، في ذات الأسبوع الذي قالت فيه لجنة تابعة للأمم المتحدة إن الاحتباس الحراري يكاد يخرج عن السيطرة بشكل خطير.

وقالت السلطات إن 15 شخصا لقوا حتفهم في السيول بإقليم قسطموني في حين قُتل شخصان آخران في إقليم سينوب.