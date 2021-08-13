مصر.. مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير مروع

وذكر شهود عيان أن "الحادث نجم عن اصطدام سيارة بحافلة ركاب، وأن بين الضحايا عدد من الأطفال وأن بعض الركاب إصابتهم خطيرة".

وأكد فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بتصريح لموقع "القاهرة 24" أن "الطاقم الطبي يتعامل مع الحالات التي وصلت لمستشفى السادات المركزي، وسيحدد الأطباء ما إذا كانوا سيحتاجون إلى نقل لمستشفيات أخرى أم لا".

