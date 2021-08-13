شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منازل مهددة.. إيطاليا تواصل مكافحة حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل رجال الإطفاء في إيطاليا كفاحهم للسيطرة على حرائق غابات في العديد من المناطق في أنحاء البلاد، بينما من المتوقع أن تستمر درجة الحرارة القياسية هذا الأسبوع حتى بعد غد الأحد.

وقالت فرق الإطفاء على تويتر مساء اليوم الجمعة إن فرق الإطفاء كانت تكافح حرائق في جبهتين بالقرب من روما، بدعم من طائرة لمكافحة الحرائق ومروحيتين.

وتشتعل حرائق الغابات في محمية مونت كاتيلو الطبيعية الواقعة شمال بلدية تيفولي، والتي تضم مواقع محمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" مثل فيلا ديستي وفيلا أدريانا المدرجتين على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتم استدعاء رجال الإطفاء مساء أمس الخميس لإخلاء منازل مهددة باشتعال النيران بها.

ولا تزال سردينيا تكافح حرائق الغابات اليوم الجمعة، عندما زار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الجزيرة للاضطلاع على حجم الأضرار.

وقال ماتاريلا إن "رؤية الدمار الناجم عن الحرائق يجعلك تدرك حجم الضرر الهائل على الحياة بالمجتمعات المتضررة".

وخفضت هيئة الدفاع المدني تحذيرها للحرائق المتوقعة في الكثير من المناطق في صقلية وسردينيا ليوم غد السبت.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية للكثير من أجزاء إيطاليا خلال العطلة الأسبوعية.

حذرت وزارة الصحة من ثلاث مستويات من الحرارة، أعلاها في الكثير من المدن ومن بينها، روما وباليرمو وبولزانو وبولونيا.