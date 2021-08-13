الارصاد الامريكية: تموز 2021 الاكثر سخونة منذ عام 1880

وكتب موقع المنظمة: " من الناحية المناخية، شهر تموز كان أكثر شهور السنة دفئا.. ويعتبر تموز 2021، الأكثر سخونة على الإطلاق منذ 1880".

وأضافت: "ورد أن درجات الحرارة كانت أعلى بكثير من المتوسط على مدار الشهر في أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال وجنوب أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من غرب وشمال المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي".



وأشارت إلى أن "متوسط درجات حرارة اليابسة والمحيطات كان في تموز 2021 أعلى بحوالي درجة واحدة من متوسط الحرارة المسجل طيلة القرن الماضي".