شرطة واسط تحصي نتائج ممارستها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة واسط تواصل جهودها للحد من الجريمة والقبض على الجناة من خلال تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ١٣ متهما وفق مواد قانونية مختلفة، وعددا من المخالفين للقانون.



واضافت انه "تم احالة المتهمين الى جهات الطلب لينالوا جزائهم العادل".

