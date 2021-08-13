ذي قار.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شرطة قضاء الشطرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا استنادا للمادة " 229" من قانون العقوبات العراقي، فيما تمكنت قوة مشتركة من شرطة قضاء الشطرة، وفوج الطوارئ الرابع، وشعبة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على احد المتهمين مطلوب وفق المادة 24 أسلحة".واضافت ان "مفارز مركز شرطة الثورة من توابع قسم بلدة الشامية تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 406 القتل العمد من قانون العقوبات العراقي".

واشارت المديرية الى ان "شرطة قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار وبالاشتراك مع خلية استخبارات الأفواج تمكنت من القبض على 5 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة"، كما "تمكنت خلية استخبارات أفواج طوارئ ذي قار من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 396 الى مديرية حماية الأسرة والطفل" .

