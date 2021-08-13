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سويسرا تسحب موظفيها من مكتبها بافغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها ستسحب موظفيها المتبقين في مكتبها للتعاون في أفغانستان على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان: "بإمكان الموظفين المحليين الراغبين في المغادرة التقدم بطلب الحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية".

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى 3 موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.


من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابل أيضا في أسرع وقت ممكن".

ويشرف مكتب التعاون السويسري على برامج المساعدات التنموية والإنسانية في أفغانستان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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