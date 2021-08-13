سويسرا تسحب موظفيها من مكتبها بافغانستان

وقالت الحكومة السويسرية في بيان: "بإمكان الموظفين المحليين الراغبين في المغادرة التقدم بطلب الحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية".

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى 3 موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.



من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابل أيضا في أسرع وقت ممكن".

ويشرف مكتب التعاون السويسري على برامج المساعدات التنموية والإنسانية في أفغانستان.

