انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:
ابو دشير -------------23 التاجي -------------55
التراث -------------12
الحارثية -------------25
الحرية -------------55
الدورة -------------67
الدولعي -------------29
الرحمانية -------------11
السيدية -------------24
الشالجية -------------71
الشعلة -------------50
الصالحية -------------18
الطارمية -------------36
الطوبجي -------------38
العامرية -------------22
العطيفية -------------39
العلاوي -------------19
الغزالية -------------43
القادسية -------------23
الكاظمية -------------48
اللطيفية -------------41
المحمودية -------------82
المشاهدة -------------20
المعالف -------------16
المنصور -------------47
المواصلات -------------22
النصر والسلام -------------19
اليرموك -------------58
اليوسفية -------------23
جكوك -------------17
حي الجامعة -------------37
حي الجهاد -------------46
حي الخضراء -------------20
حي العامل -------------40
حي العدل -------------26
حي الفرات -------------13
سبع البور -------------22
سويب -------------19
كرادة مريم -------------8
جانب الرصافة -------------3
المجموع 1425
ابو دشير -------------23
ابو غريب -------------76
الاعلام -------------27
البياع -------------35
التراث -------------12
الحارثية -------------25
الحرية -------------55
الدورة -------------67
الدولعي -------------29
الرحمانية -------------11
السيدية -------------24
الشالجية -------------71
الشعلة -------------50
الصالحية -------------18
الطارمية -------------36
الطوبجي -------------38
العامرية -------------22
العطيفية -------------39
العلاوي -------------19
الغزالية -------------43
القادسية -------------23
الكاظمية -------------48
اللطيفية -------------41
المحمودية -------------82
المشاهدة -------------20
المعالف -------------16
المنصور -------------47
المواصلات -------------22
النصر والسلام -------------19
اليرموك -------------58
اليوسفية -------------23
جكوك -------------17
حي الجامعة -------------37
حي الجهاد -------------46
حي الخضراء -------------20
حي العامل -------------40
حي العدل -------------26
حي الفرات -------------13
سبع البور -------------22
سويب -------------19
كرادة مريم -------------8
جانب الرصافة -------------3
المجموع 1425