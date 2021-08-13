الميزانية وقانون الانتخابات.. جلسة مرتقبة لـ"النواب" الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد مجلس النواب الإثنين المقبل جلسة هامة، بمقره في مدينة طبرق شرقي ليبيا، لمناقشة ملفات الميزانية العامة، وقانون الانتخابات.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الجمعة، أن مجلس النواب سوف يعقد جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق.



وأكد بليحق في بيان أن مجلس النواب سيستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ عدة جلسات والمُعلن سلفاً.

وعقد مجلس النواب الليبي مؤخرا، جلسة للبت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وعلق المجلس أوائل الشهر الجاري، مداولاته بشأن مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب والدوائر الانتخابية ومنصب رئيس المخابرات:

كما تسلم مجلس النواب الليبي من حكومة الوحدة الوطنية مشروع الميزانية لعام 2021 ,المُعدل من قبل الحكومة، إذ يبلغ إجمالا 111 مليارا و273 مليون دينار ليبي.

وتعد الجلسة المرتقبة الإثنين، هي التاسعة لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.