إغلاق قاعدة عسكرية في واشنطن جراء "حادث أمني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قاعدة أناكوستيا-بولينج العسكرية الأمريكية المشتركة في واشنطن أنها في حالة إغلاق بسبب احتمال وجود مسلح.

وقالت القاعدة عسكرية، في صفحتها على فيسبوك، إن "الشخص أسود البشرة متوسط البنية ويحمل حقيبة من نوع جوتشي".

وأضافت القاعدة: "إذا واجهت الفرد ولديك طريق آمن فاركض. إذا لم يكن لديك طريق آمن للجري اختبئ. قم بتحصين بابك، وأطفئ الأنوار وجرس هاتفك الخلوي، والتزم الصمت. إذا كنت مختبئا، فاستعد للقتال".

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية، لا بل إنّهم اندفعوا لشراء المزيد من هذه الأسلحة منذ بدأت جائحة كوفيد-19 وكذلك أيضاً خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في ربيع 2020 وخلال التوتّرات الانتخابية التي تأجّجت في الخريف الماضي.

وفي 2020 قُتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".

وبحسب الموقع فقد شهد العام الماضي 611 عملية "إطلاق نار جماعي"، أي التي يروح ضحيّتها أربعة قتلى على الأقلّ، مقابل 417 سجّلت في 2019.

ومنذ مطلع العام الماضي أحصيت في الولايات المتّحدة أكثر من 200 عملية "إطلاق نار جماعي" على الأقل.