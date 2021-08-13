لماذا يخاف إخوان ليبيا من الانتخابات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

بالتهديد والوعيد يعطل تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا خروج القاعدة الدستورية حول الانتخابات، المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

لا يريدون تغيير المشهد، طارحين عودة الحرب بين المليشيات، والمواجهة مع الجيش الوطني، ضمن الخيارات القادمة.

إخوان ليبيا.. سرقوها



دون توافق، وعرقلة فرضتها كتلة الإخوان الإرهابية، اختتم ملتقى الحوار السياسي أعماله، أمر لم يستغربه الليبيون مطلقا، لعلمهم بخوف هذه الكتلة من الفشل والسقوط، وما تضعه من شروط إقصائية، لكل من تعده خصما لها.

إذا لم تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر، وتضغط على من يعرقل، فالمشهد العام لن يقود البلاد -وفقا لمتابعين- إلى انتخابات في نهاية العام..

إخوان ليبيا والانتخابات.. محاولات عرقلة تشوه مسار الحل



وقائع جعلت الليبيين أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن مستقبل البلاد مرهون بالتخلص من هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يريد لليبيا أن تعود دولة ذات سيادة وعزة.