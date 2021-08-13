شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاحتفالية الشبابية للنادي المصري القاهري بحضور تيسير مطر وقيادات تحالف الأحزاب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت منذ قليل، الاحتفالية الشبابية بالنادي المصري القاهري، لإبراز إنجازات "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية الرامية لتوفير حياة كريمة تليق بكل مواطن مصر في ربوع الجمهورية، وتحسين جودة الحياة لقرابة 60 مليون مصري خلال سنوات قليلة، والتي ينظمها النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري.

وبدأت فعاليات الحفل، بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، ويشهد الحفل، عدد كبير من قيادات تحالف الأحزاب المصرية.

وحمل الشباب الأعلام المصرية، ولافتات مدون عليها "تحيا مصر" و"مبادرة حياة كريمة" و"7 سنوات إنجازات"، و"ثورة شعب حماها جيش عظيم".

وكان قد قال تيسير مطر في بيان اليوم، إن الهدف من أن الاحتفالية الشبابية دعم الشباب المصرى وزرع الولاء والانتماء فيهم وحثهم على العمل والإنتاج، فضلا عن أن الاحتفالية تتزامن مع اليوم العالمي للشباب، متوجها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المطلق للشباب المصرى والاعتماد عليهم ومشاركتهم في العمل والبناء والنهوض بالدولة المصري.

وأشار "مطر" إلى أن الاحتفالية الشبابية هي الأولي من نوعها وسوف يليها احتفالات أخري، مؤكدا أنه يدعم الشباب سواء في المجال السياسى من خلال رئاسته لحزب إرادة جيل، أو في المجال الرياضى من خلال رئاسته للنادي المصرى القاهري، واصفا الشباب المصرى بسواعد الوطن.











































