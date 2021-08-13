"توصيلة الموت".. المتهم بقتل طفل أطفيح:خنقته ورميت جثته في المقابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أدلى المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته داخل مقابر أطفيح بتفاصيل ارتكابه للجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (طالب "سن 11" - مقيم بدائرة المركز) ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل .. وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها ، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة "التوك توك" .

أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وقال المتهم في اعترافاته، أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوك توك" صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز ، ولدى وصولها لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة ، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك "، ولاذ بالهرب ، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئ النية" (مبيض محارة ، مزارع - مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).

بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما ، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.