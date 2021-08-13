رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يرفض الاجتماع مع عون

ابوظبي - سيف اليزيد - رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، تلبية دعوة وجهها له الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد.

وقال دياب، في بيان، إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت.وأوضح المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور. وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

واستقال دياب من رئاسة الحكومة عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح المئات.

ومنذ استقالة حكومة دياب، لم يتمكن لبنان من تشكيل حكومة.

وكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي. وبعد أشهر من المحاولات، حالت الخلافات دون إنجاز المهمة، ما أدى إلى اعتذار الحريري. وكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة. لكنه لم يتمكن حتى الآن من القيام بذلك.

وعلاوة على هذه الأزمة السياسية، يعاني لبنان أزمة مالية أثرت على الظروف المعيشية.